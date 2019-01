10.01.2019 12:57 | von: Svenja Estner

Tierzählung im Zoo Hannover

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die letzte Volkszählung in Deutschland ist schon mehrere Jahre her, die Tierzählung im Zoo ist dafür noch in vollem Gange.

Am Vormittag stellt der Erlebnis-Zoo Hannover das Ergebnis seiner jährlichen Inventur vor. Festgehalten wurde nicht nur die Anzahl der Zoobewohner. Auch das Gewicht und die Größe vieler Tiere haben die Tierpfleger vermerkt. Noch im vergangenen Jahr hatte der Zoo 2.039 Tiere in 173 Arten gezählt.