17.12.2018 13:42 | von: Kai Rapke

TKH Basketball Damen siegen im Derby

Die TKH Basketball Damen konnten sich am gestrigen Sonntag mit 82 zu 54 Körben gegen den Eintrach Braunschweig durchsetzen.

Die Basketball Damen aus Hannover stehen damit auf dem fünften Tabellenplatz. Bereits zu beginn des Derbys konnte der TKH das Spiel leiten und Fehler der Braunschweiger nutzen. Das letzte Spiel in diesem Jahr steht für die TKH Basketball Damen am kommenden Freitag an. Dann geht es gegen den TSV 1880 Wasserburg.