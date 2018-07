31.07.2018 12:51 | von: Frederick Dumke

TKH Damen starten in Saison-Vorbereitungen

Die Basketballdamen vom TK Hannover sind in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet.

Bevor es nächste Woche nach Italien zu Vorbereitungsspielen geht, soll erstmal ordentlich trainiert werden. Das erste außersportliche Teamevent, was den Teamgeist aber auch das Wissen über die Stadt Hannover erweitern sollte, war dabei eine SegWay Tour. Der Bruchmeister hatte an jedem Standort in Hannover interessante Fakten für die Spielerinnen parat und so war ein toller Start in die Vorbereitung auf die kommenden Saison perfekt. Und das bei über 30 Grad im Schatten.