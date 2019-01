18.01.2019 14:30 | von: Dimitra Harlis

TKH Damen treten gegen Aufsteiger aus Braunschweig an

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Basketballerinnen des TKH spielen am Samstag gegen den Aufsteiger aus Braunschweig.

Nach der soliden Teamleistung und gutem Einstand des neuen Trainergespanns gegen Nördlingen ist man optimistisch in die Trainingswoche gegangen. Trotzdem heißt es für die Turnschwestern, die Gegnerinnen von Eintracht Braunschweig nicht zu unterschätzen. Von den Tabellenletzten wird eine konzentrierte Leistung erwarten. Hochwurf ist in der Lindenhalle in Wolfenbüttel um 16 Uhr.