23.11.2018 16:05 | von: Marisa Dziuk

TKH Damenbasketball gegen Herner TC

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Spielerinnen vom TKH Damenbasketball sind zurück auf dem Feld.

Nach der Pause spielen sie am Sonntag gegen die Basketballerinnen des Herner TC aus Westfalen. Laut Spielerin Dragana Gobeljic warte eine schwierige Aufgabe auf das Team. Die Gegnerinnen hätten einen guten Saisonstart hingelegt. Trotzdem seien die Basketballdamen aus Hannover motiviert. Die Pause habe gut getan und neue Energie gebracht. Spielbeginn ist Sonntag um 16 Uhr in der Sporthalle Birkenstraße in Hannover.