12.11.2018 11:41 | von: Kai Rapke

Tödliche Messerstecherei am Hauptbahnhof

Kategorie aktuelle Nachrichten

Am Sonnabend kam es in der Innenstadt zu einer tödlichen Messerstecherei.

Gegen 19 Uhr wurde in der Nähe der Drogenhilfe-Station Stellwerk beim Hauptbahnhof das schwerverletzte Opfer gefunden. Der 39-jährige Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, verstarb allerdings später an seinen Stichverletzungen. Laut Beamten war das Opfer im hannoverschen Drogenmileau bekannt. Gefanded wird nun nach dem mutmaßlichen Täter. Es soll sich um einen ungefähr 30-jährigen Mann handeln, der als 1 Meter 75 groß und dünn beschrieben wird. Er habe blonde gewellte Haare, markante Wangenknochen und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden.