04.03.2019 16:50 | von: Arne Böwig

tödlicher Messerangriff an der Oper aufgeklärt

Der tödliche Messerangriff an der Oper vor gut einer Woche ist aufgeklärt.

Nach der Festnahme eines 17-jährigen mutmaßlichen Täters am Freitag in Linden, sitzt auch sein mutmaßlicher Komplize in Haft. Es handelt sich, nach Medienberichten, um den 21 Jahre alten Bruder des ersten Tatverdächtigen. Er war am Sonnabend auf einer Polizeistation in Bad Fallingbostel erschienen und hatte sich gestellt. Nach einer ersten Vernehmung durch die Kripo erließ ein Haftrichter Untersuchungshaft.