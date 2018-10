02.10.2018 16:50 | von: Arne Böwig

Tödlicher Unfall: Männer stammten aus Springe

Tödliche verunfallte Autofahrer sind zwei 20-jährige aus Springe

Bei den beiden Männern, die am Wochenende bei einem schweren Autounfall zwischen Wettbergen und Ronnenberg getötet wurden, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um zwei 20-Jährige aus Springe. Das teilte Polizeisprecherin Martina Stern kürzlich mit. Der Audi Q5 war am Sonntag stadtauswärts kurz hinter Wettbergen bei einem Überholmanöver von der Hamelner Chaussee abgekommen und frontal gegen einen Baum auf der anderen Straßenseite geprallt. Die beiden Männer wurden im Wrack eingeklemmt und verbrannten bis zur Unkenntlichkeit, als der Wagen in Flammen aufging. Die Insassen waren bereits tot, als die Feuerwehr nur wenige Minuten später am Unfallort eintraf.