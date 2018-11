12.11.2018 18:01 | von: Arne Böwig

Tödlicher Verkehrsunfall bei Garbsen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Heute Mittag hat sich in Garbsen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Zwischen Meyenfeld und Frielingen ist der Fahrer eines BMW um etwa 12.30 Uhr frontal gegen einen Baum geprallt. Der Wagen wurde schwer beschädigt. Helfer der Feuerwehren aus Garbsen, Osterwald Unterende und Frielingen befreiten den Mann mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und erlag am Nachmittag seinen Verletzungen. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei in Hannover war der BMW-Fahrer allein an dem Unfall beteiligt. Er fuhr offenbar auf der linken Spur in Richtung Neustadt, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam ins Schleudern und prallte frontal mit dem Fahrzeug gegen den Baum.