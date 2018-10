29.10.2018 16:12

Trickbetrüger berauben als falsche Wasserwerker Senioren

Am Samstagnachmittag haben sich in Hannover zwei bislang unbekannte Täter in einem Wohnhaus in Bothfeld gegenüber einem Ehepaar als Wasserwerker ausgegeben und trickreich Geld erbeutet. Die Täter hatten nach Polizeierkenntnissen an der Tür der Senioren geklingelt und angegeben, den Wasserdruck in der Wohnung im zweiten Obergeschoss überprüfen zu müssen. Beide Männer sind zirka 20 bis 30 Jahre alt und von osteuropäischer Erscheinung. Zeugen, die Hinweise zu den falschen Wasserwerkern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden.