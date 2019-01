18.01.2019 14:30 | von: Dimitra Harlis

Trickbetrüger erbeuten Goldbarren im Wert von 100.000 Euro

Kategorie aktuelle Nachrichten

Erneut haben falsche Polizisten zwei Senioren um ihr Erspartes gebracht. Es ist bereits der zweite Fall innerhalb weniger Tage.

Am Montag rief, laut HAZ, einer der Betrüger bei dem Paar an und gab sich als Kriminalkommissar aus. Er behauptete, es hätte eine undichte Stelle bei der Hausbank der Opfer gegeben und die Ersparnisse seien nicht mehr sicher. Im weiteren Verlauf überzeugte der Mann die beiden Rentner, 110.000 vom Konto anzuheben und in Goldbarren umzutauschen. Der vermeintliche Komissar würde daraufhin die Goldbarren prüfen und dem Ehepaar zurückgeben. Erst als dies nicht geschah, bemerkten sie den Betrug.