24.10.2018 18:15 | von: Arne Böwig

Trickbetrüger in Bothfeld

Polizei warnt niemanden in Haus oder Wohnung zu lassen

In Bothfeld sind Trickbetrüger unterwegs. Unter dem Vorwand Altgeräte oder Altkleider kaufen zu wollen, verschafften sich am gestrigen Dienstag Trickbetrüger Zugang zu einem Wohnhaus und erbeuteten wertvollen Schmuck. Die Täter werden als schlank, zirka 1,60m - 1,70m groß, hochdeutsch sprechend und eine vermutlich grüne Steppjacke tragend beschrieben. Die Polizei warnt keine Fremden in das Haus oder die Wohnung zu lassen.