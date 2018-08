07.08.2018 10:56 | von: Kaspar Weist

Trotz Kostensteigerung: SPD hält an Bau von S-Bahn-Haltestelle fest

Die SPD-Regionsfraktion hält weiter am Bau der geplanten S-Bahn-Haltestelle in Waldhausen fest – trotz gestiegener Kosten.

Zuletzt hatte die Deutsche Bahn Baukosten in Höhe von 28 statt eigentlich 20 Millionen Euro prognostiziert. Wie die Neue Presse berichtet, hält die SPD die Kostensteigerung aber für gut angelegt. Sie liege unter anderem in der Berücksichtigung eines besseren Schallschutzes begründet. Sollte der Halt in Waldhausen nicht realisiert werden können, plädiert die Fraktion für ein Pendant am Braunschweiger Platz. Die Haltestelle in Waldhausen soll als Umsteigeanlage zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln dienen.