08.02.2019 08:12 | von: Marisa Dziuk

TSV Hannover-Burgdorf siegt zuhause

Die TSV Hannover Burgdorf hat gegen den TVB Stuttgart im gestrigen Spiel einen eindeutigen Heimsieg eingefahren.

Die Handballer gewannen mit 33:22, der bisher höchste Sieg in der laufenden Saison. Am Samstag steht bereits das nächste Spiel für die Burgdorfer an. Die Mannschaft trifft in der Gruppenphase des EHF-Cups auf den HC Eurofarm Rabotnik aus Macedonien. Trainer Carlos Ortega ist hier an zwei Fronten gefordert, denn er muss seine Mannschaft nicht nur erfolgreich durch den EHF Cup führen, sondern auch die Bundesliag im Blick haben.