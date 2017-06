Bissendorfer Panther holen zum zweiten mal die besten Inline Skater Hockey Teams Europas in die Wedemark

Am Wochenende vom 09. – 11.06.2017 ist jede Geschwindigkeitsbegrenzung in der Wedemark aufgehoben – zumindest in der Wedemarkhalle. Denn dort treffen die 10 besten Inline Skater Hockey Schüler Mannschaften Europas beim internationalen U13 Euro Cup aufeinander. Gespielt wird mit dem roten harten Kunststoffball mit Regeln, die dem Eishockey sehr ähnlich sind, allerdings auf Rollen statt auf Kufen. Deshalb ist es in der Halle auch nicht bitter kalt, sondern angenehm, sodass man die beiden Tage ohne Erkältung aber mit viel Spaß an dem schnellen Spiel und der Geschicklichkeit der Mannschaften verbringen kann.

Am Samstag 10.06.2017 treffen die Panther bereits um 11:25 Uhr auf die Gäste vom Team Rossemaison aus der Schweiz. Das Finalspiel findet am Sonntag 11.06.2017 gegen 19:00 Uhr statt.

Auch wir sind am Samstag von 11 bis 17 Uhr vor Ort.

https://euro-u13-inlineskaterhockey.com/