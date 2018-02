16.02.2018 14:35 | von: Ben Kendal

Über 100 Autoaufbrüche in der Region seit Jahresbeginn

Kategorie aktuelle Nachrichten

In der Region Hannover ist es seit Anfang des Jahres zu über 100 Autoaufbrüchen gekommen.

Dabei ist nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von rund einer Million Euro entstanden. Die Täter entwendeten meist Navis, Airbags und Wertgegenstände. Häufig betroffene Orte waren die Eilenriede, Linden/Limmer und der Südschnellweg. Im Umland lagen die Tatorte unter anderem oft in Barsinghausen und in der Wedemark. Die Täter griffen in den meisten Fällen nach den Automarken BMW, Mercedes und VW. Die Polizei rät Menschen Alarmanlagen in ihre Autos einzubauen, weil Täter bei einer heulenden Alarmanlage in allen Fällen die Flucht ergriffen hätten.