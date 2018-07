27.07.2018 18:00 | von: Arne Böwig

Überfall auf Spielothek in Ricklingen

Ein bislang unbekannter Mann hat Geld aus einer Spielothek geraubt.

Freitag Morgen hat ein bisher Unbekannter eine Spielothek an der Göttinger Chaussee in Oberricklingen überfallen und ist mit Geld geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Räuber kurz vor 7 Uhr die Spielhalle betreten, den allein anwesenden Mitarbeiter mit einem unbekannten Gegenstand bedroht und Geld verlangt. Nachdem der Angestellte der Forderung nachgekommen war, flüchtete der Mann mit der Beute in unbekannte Richtung. Eine Fahndung der alarmierten Polizei verlief bisher erfolglos. Der Räuber ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, von normaler Statur und sprach Deutsch mit Akzent. Während der Tat trug er eine schwarze Jacke und dunkle Handschuhe. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst entgegen.