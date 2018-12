17.12.2018 12:28 | von: Kai Rapke

Überfall in der Calenberger Neustadt

Nach einem Überfall auf einen 31-Jährigen am Wochenende, in der Nähe der HDI-Arena, sucht die Polizei nun Zeugen.

Am Samstagmittag wurde der 31-Jährige in der Bruchmeisterallee von drei unbekannten Tätern überfallen und ausgeraubt. Ein südländisch aussehender Täter wird auf etwa 25 Jahre bis 35 Jahre geschätzt, ist zirka 1,80 Meter groß und hat dunkle, an den Seiten kürzere Haare. Bekleidet war der Räuber, der als schlank beschrieben wird, mit einer dunklen Hose und einem beigen Pullover. Ein Komplize trug eine blaue Jacke und ist ebenfalls von südländischer Erscheinung. Zu dem dritten Mann liegt derzeit keine Beschreibung vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion West entgegen.