10.12.2018 13:06 | von: Kai Rapke

Überstunden für Auszubildene in Niedersachsen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ein Drittel der Auszubildenen in Niedersachsen muss regelmäßig Überstunden machen, im Schnitt 4 Stunden pro Woche.

Das gab der deutsche Gewerkschaftsbund in seinem neuen Ausbildungsreport bekannt, in dem über 1400 Jugendliche zu ihrer Ausbildung befragt worden. Rund 70 Prozent seien zufrieden mit ihrer Ausbildung. Dennoch gäbe es immer noch viele schwarze Schafe, die Azubildene schlecht betreuen oder als billige Arbeitskraft ausnutzen, so Merhdad Payandeh, Vorsitzender des DGB. Zudem brauche es an den Berufsschulen mehr Personal und eine qualitätoffensive der Betriebe.