24.01.2019 13:42 | von: Kai Rapke

Üstra erhält rund 26 Millionen Euro Fördermittel

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Busbetrieb in den nächsten fünf Jahren soll in Hannover komplett auf reinen Elektrobetrieb umgestellt werden.

Die Üstra-Vorstände Volkhard Klöppner und Denise Hain stellten die Zukunftsoffensive E-Bus heute in Hannover vor. So sollen die Ringlinien 100 und 200, auf denen bereits drei Elektrobusse eingesetzt werden, bis März 2020 durch reine Elektrobusse ersetzt werden. Bis 2021 soll dann das komplette Liniennetz im Bereich der Umweltzone elektrisch bedient werden. Mit der Elektrobussoffensive werde weiter das Ziel einer sauberen Umwelt konsequent weiter verfolt, so Üstra-Vorstand Volkhard Klöppner.