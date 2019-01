11.01.2019 09:30 | von: Svenja Estner

Uetzer Sternsinger sammeln hohe summe an Spenden

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Uetzer Sternsinger haben in den letzten zwei Wochen eine Rekordsumme an Spenden gesammelt.

Insgesamt haben sie 4500 Euro eingenommen. Dafür haben sie an rund 100 Türen in den Ortschaften Schwüblingsen, Uetze, Dollbergen und Katensen geklingelt. Das ersungene Geld wird an den Verein „Stern der Hoffnung-Aids-Hilfe international“ gespendet. Er unterstützt Aids kranke Kinder und deren Eltern in Südamerika und Afrika.