26.02.2019 11:18 | von: Nina Haberlandt

Uffe Bech zurück bei Hannover 96

Kategorie aktuelle Nachrichten

Erstmalig trainierte der zuletzt aussortierte Uffe Bech wieder mit seinen Teamkameraden.

2015 kam der flinke Flügelspieler aus Dänemark nach Hannover. Unter André Breitenreiter wurde er jedoch kaum eingesetzt, zuletzt spielte er nur noch in der U23 in der Regionalliga. Jetzt zeigte er sich sichtlich erfreut, am Training teilnehmen zu können. Der 26-jährige Däne macht vielen Hoffnung - auf die Rettung vor dem drohenden Abstieg.