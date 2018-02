27.02.2018 06:41 | von: Eva Kokinaki

Umgeleitete Energien

Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten des Energiekonzerns EON für heute zu Warnstreiks auf.

Mitarbeiter aus Niedersachsen, Hamburg und Bremen streiken ab 9 Uhr am Standort der EON-Tochter PreussenElektra. Hintergrund ist laut Angaben der Gewerkschaft das unzureichende Arbeitgeberangebot in den laufenden Tarifverhandlungen. Verdi fordert unter anderem sechs Prozent mehr Geld für die Beschäftigten sowie eine unbefristete Übernahme von Auszubildenden. Die Verhandlungen werden heute in Hannover fortgesetzt. Neben der Kundgebung finden auch noch weitere Aktionen am Verhandlungsort statt. Bereits am Montag demonstrierten 350 Beschäftigte in Niedersachsen für bessere Tarifbedingungen.