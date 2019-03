21.03.2019 06:15 | von: Kai Rapke

Umstrittendes Kirchenfenster beschlossen

Die Marktkirche in Hannover wird nun doch ein neues Kirchenfenster bekommen. Dies hat der Vorstand der Marktkirchengemeinde am Mittwoch in einer Sondersitzung beschlossen.

Das von dem Künstler Markus Lüpertz entworfene Fenster hatte zuvor für Diskussion gesorgt. Unter anderem ist auf dem Glaskunstwerk der Reformator Martin Luther abgebildet, zusammen mit fünf Fliegen die symbolisch für das Böse stehen sollen. Altbundeskanzler Schröder hatte das Fenster der Marktkirche geschenkt, der Stiefsohn des Kirchenarchitekten, der die Urheberrechte an der baulichen Gestaltung der Kirche besitzt, hatte sich bis zuletzt gegen den Einbau des Fensters gewehrt.