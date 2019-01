11.01.2019 17:23 | von: Arne Böwig

Umweltschützer sind gegen Neubaupläne der MHH

Niedersachsens Wissenschaftministerium und Professoren der Medizinischen Hochschule Hannover befürworten den Klinikneubau am Stadtpark Eilenriede.

Für den Neubau der Zentralklinik der Medizinischen Hochschule Hannover soll eine Kleingartenkolonnie weichen. Umweltschützer befürchten eine Störung der Wildtiere. Sie sehen den jetztigen Parkplatz der MHH als gute Alternative für den Neubau, da so nicht noch mehr Fläche in Hannover versiegelt werde. Hannover gehört jetzt schon zu den am stärksten versiegelten Städten deutschlandweit.