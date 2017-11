27.11.2017 12:30 | von: Eva Kokinaki

Unbekannte beschmieren Bahnunterführung mit politischen Parolen

Polizisten haben am Sonntagnachmittag an der Unterführung einer Bahnbrücke an der Clausewitzstraße eine politische Farbschmiererei entdeckt.

Das Graffiti ist zirka 14 Meter lang und besteht aus weißer sowie schwarzer Sprühfarbe. Der Schriftzug richtet sich laut Medienagaben an die AFD-Partei. Schon in der letzten Woche hatten Unbekannte eine Mauer mit Anti-AFD-Parolen beschmiert. Laut einem HAZ-Bericht soll es sich dabei um Linksradikale gehandelt haben. Die AFD hält am Wochenende ihren Bundesparteitag in Hannover ab.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen.