05.10.2018 13:44 | von: Arne Böwig

Unfallopfer sind zwei 20-jährige aus Springe

Kategorie aktuelle Nachrichten

Nach dem schweren Unfall bei Wettbergen ist nun die Identität der Toten geklärt.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um zwei 20-Jährige Männer aus Springe. Das Ergebnis eines endgültigen DNA-Abgleichs stehe aber noch aus, so eine Polizeisprecherin. Die beiden Männer waren am Sonntagmorgen kurz hinter dem Ortsausgang Wettbergen frontal gegen einen Baum geprallt. Nach dem Crash ging der Wagen sofort in Flammen auf. Beide Männer verbrannten bis zur Unkenntlichkeit. Zeugen war zuvor eine "Rasante Fahrweise" des Audi Q5 aufgefallen.