07.12.2018 15:56 | von: Sophie Bader

United trifft auf RSV Lahn-Dill

Kategorie aktuelle Nachrichten

Hannover United startet am Samstag in die Rückrunde der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga.

Zu Gast ist dann der RSV Lahn-Dill, der aktuell mit einer Saisonniederlage auf dem zweiten Tabellenplatz liegt. Die Füchse gehen als klarer Außenseiter, aber auch mit viel Selbstvertrauen in die Partie. In der heimischen United-Arena setzte es bislang nur gegen den Champions-League-Sieger Thuringia Bulls eine Niederlage. Im Hinspiel konnten die Füchse gegen Lahn-Dill auf Augenhöhe spielen und es bleibe spannend, wie lange es der Mannschaft am Samstag gelingen wird, so Spielertrainer Martin Kluck.