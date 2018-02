"UNPLUGGED - leinehertz Backstage" geht in die nächste Runde!



EINLASS: 19:30 Uhr

BEGINN: 20 Uhr



EINTRITT FREI (zzgl. Essen und Trinken)



Tischreservierungen sind aufgrund der großen Nachfrage leider nicht möglich. Wer zuerst kommt, kriegt somit die besten Plätze!



------------------------------------------------------------------------------



Seid live dabei, wenn wir die nächste Folge produzieren. In Kooperation mit dem Restaurant Culinar Herrenhausen laden wir wieder zu einer Latenight-Show, der etwas anderen Art, ein.



Unser Interview-Gast ist dieses Mal der Musiker Maciek der im Anschluss noch ein Live-Konzert spielen wird.



Wir waren außerdem für einen Beitrag in einem Escape Room, dem Hidden in Hannover. Und wenn ihr wissen möchtet, ob wir das Rätsel um den Welfenschatz lösen konnten, kommt am 02.03. ins Culinar. Genießt mit uns das schöne Ambiente und das Konzert von Maciek.



Ihr seid alle her(t)zlich eingeladen, bringt alle eure Freunde mit und lasst uns zusammen einen tollen Wochenausklang genießen!