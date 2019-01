21.01.2019 13:36 | von: Kai Rapke

Unterrichtsversorgung in Niedersachsen steigt leicht an.

Die Unterrichtsversorgung in Niedersachsen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

Das teilte Kultusminister Grant Hendrik Tonne mit. So stieg die Versorgung um 0,7% auf 99,4% an. Das Land habe mehr Lehrkräfte eingestellt als aus dem aktiven Schuldienst ausgeschieden seien, so Tonne. Der Verband Niedersächsische Lehrkräfte hingegen vermeldetet, dass gerade an nicht-gymnasialen Schulen in der Sekundarstufe 1 die Unterrichtversorgung alles anders als zufriedenstellend sei. Laut Torsten Neuman, Vorsitzende des Verbands Niedersächsische Lehrkräfte sei die Unterrichtsversorgung fast identisch mit denen des Vorjahres.