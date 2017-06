23.06.2017 12:27 | von: Lisa Lechner

Unwetter in Hannover: Blitz in Haus eingeschlagen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Zuge des Unwetters ist ein Haus in Garbsen gestern Abend von einem Blitz getroffen worden.

Gegen 22 Uhr war ein Feuer in dem Haus in Osterwald an der Straße Schneiderberg ausgebrochen. Der Brandherd hatte hinter den Gipsplatten im Dachstuhl gesessen - die Feuerwehr kämpfte von innen gegen die Flammen im Dachgeschoss an. Zeitgleich zog das Gewitter über Osterwald - die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blitz der Brandauslöser war, ist hoch. Die Polizei untersuchte das Gebäude noch in der Nacht. Bewohner des Wohnhauses waren zum Zeitpunkt des Vorfalls verreist - verletzt wurde niemand.