10.07.2018 07:05 | von: Björn Schönfeld

"Urlaubsgrüße" von Schostok

Vor seinem Urlaub hat Oberbürgermeister Stefan Schostok sich in einem Brief an seine Mitarbeiter gewandt.

Darin schreibt er laut HAZ es sei gut, dass in Disziplinarverfahren und Ermittlungen den Vorwürfen gegen ihn und andere Führungsbeamte nachgegangen werde. Er habe ein reines gewissen, soll es in dem Brief heißen. Die Rathausaffäre habe er dabei in Anführungszeichen gesetzt. Der OB habe die Tragweite der Vorgänge offenbar noch nicht verstanden, wird CDU-Vize Maximilian Oppelt zitiert. Gegen Schostok und weitere Mitarbeiter der Verwaltungsspitze laufen derzeit Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Untreue.