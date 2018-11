19.11.2018 18:12 | von: Arne Böwig

Ursache für Feuer in Kirchdorf geklärt

Die Ursache für das verheerende Feuer in einem Zweifamilienhaus in Kirchdorf bei Barsinghausen ist geklärt: ein technischer Defekt.

Das Großfeuer, das am Sonntag ein Zweifamilienhaus am Steinweg in Kirchdorf bei Barsinghausen nahezu vollständig zerstört hat, ist durch einen technischen Defekt in der Elektroinstallation im Dachgeschoss verursacht worden. Das haben Untersuchungen der Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeidirektion Hannover ergeben. Die Experten haben die Brandruine heute morgen untersucht. Nach Polizeiangaben bleibt das Zweifamilienhaus unbewohnbar. Die Ermittler beziffern den Schaden auf rund 300.000 Euro. Ob das Gebäude komplett abgerissen werden muss, ist derzeit noch unklar.