19.11.2018 18:11 | von: Arne Böwig

Ursache für Kellerbrand in Linden unklar

In einem fünfstöckigen Mehrfamilienhauses an der Ricklinger Straße ist am Sonntagabend in einem verschlossenen Kellerraum ein Feuer ausgebrochen.

Der Brand konnte aber von der alarmierten Feuerwehr schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Nach etwa 30 Minuten war der Brand gelöscht. Die Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ursache für das Feuer steht bislang noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.