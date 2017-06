07.06.2017 10:07 | von: Theo Wurth

Ursache nach Brand in Welkenburg nicht mehr feststellbar

Nach dem Hausbrand im Hemminger Ortsteil Wilkenburg sind die genauen Umstände nicht mehr feststellbar.

Laut einem Bericht der Leinetal Online News gehen Brandermittler davon aus, dass die Ursache in einem technischen Defekt oder in fahrlässiger Verursachung des verstorbenen Bewohners liege. Gestern hatten Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes die stark zerstörte Dachgeschosswohnung untersucht. Am frühen Montagmorgen war in einem Haus in der Alten Dorfstraße Feuer ausgebrochen, dabei verstarb der 54-jährige Bewohner des Obergeschosses.