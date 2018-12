03.12.2018 16:58 | von: Arne Böwig

Urteil im Fall der Veruntreuung gefallen

Heute ist vor dem Amtsgericht Hannover ein Verfahren wegen mutmaßlicher Untreue in einem Sportverein verhandelt worden.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, von Mai 2017 bis März 2018 als Vorsitzender eines Sportvereins in Hannover Abhebungen von über 65.000 Euro in Bar vorgenommen zu haben, um das Geld für private Zwecke zu verwenden. Nun hat das Amtsgericht das Urteil gefällt. Der Verurteilte muss das abgehobene Geld in Höhe von 65.000 Euro zudem vollständig zurückzahlen und zusätzlich 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.