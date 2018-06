21.06.2018 17:10 | von: Dimitra Harlis

Urteil nach Brandstiftung gefallen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ein 70-Jähriger hat sich heute vor dem Amtsgericht wegen vorsätzlicher Brandstiftung verantworten müssen.

Offenbar hatte er die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin aus Eifersucht in Brand gesteckt. Deswegen ist er jetzt zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden.Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in alkoholisiertem Zustand das Bett seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Brand gesetzt zu haben. Nach dem Brand sei die Wohnung aufgrund von erheblichen Rußablagerungen nicht mehr bewohnbar gewesen. Insgesamt ist ein Schaden von 9000 Euro entstanden. Der Angeklagte beharrte laut Haz-Angaben darauf, sich nicht an den Tathergang erinnern zu können, weil er an dem Abend zu viel getrunken hatte und seine Medikamente nicht eingenommen hatte. Auch die Behauptung, er hätte eine Kerze neben dem Bett angezündet und dann vergessen konnte von der Polizei ausgeschlossen werden.