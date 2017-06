06.06.2017 16:15 | von: Beke von Ditfurth

Urteil über Steuerhinterzieher gefällt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Amtsgericht Hannover ist heute das Urteil im Verfahren wegen Steuerhinterziehungen in einer Höhe von 1,8 Millionen Euro gefallen.

Der Angeklagte Tomasz Z. hat in 14 Fällen keine Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben und so zwischen Mai 2011 und Oktober 2014 unter drei verschiedenen Firmenbezeichnungen mehreren Unternehmen die Lieferung von Europaletten in Rechnung gestellt, ohne diese steuerlich anzuzeigen. Der Richter verurteilte ihn heute zu 2 Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe, momentan ist die Strafe noch ausgesetzt. Strafmildernd ausgewirkt hat sich das Geständnis des Angeklagten. Veruteilt wurde er zudem nur für die gravierendsten 4 von 14 Tatbestände. Eine vorherig verbüßte Haftstrafe in Polen rechnete ihm der Richter ebenfalls an.