27.11.2018 13:47 | von: Arne Böwig

Urteil zum Weihnachtsbrand gesprochen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Am ersten Weihnachtag 2017 brach in einer Wohnung in der Ricklinger Beekestraße ein Feuer aus.

Die Feuerwehr konnte die Flammen recht schnell ersticken und niemand wurde verletzt. Doch der Brand verursachte einen Schaden von rund 40.000 Euro. Jetzt wurde ein Urteil gesprochen, denn ein Brandstifter war am Werk. Die Ermittler entdeckten bei der Untersuchung der Wohnung drei selbst gebastelte Brandvorrichtungen, die noch intakt waren; eine vierte hatte das Feuer offenbar entfacht. Der Angeklagte argumentierte, er sei bei Ausbruch des Feuers schon mehr als zwei Stunden bei seinem Vater gewesen. Der bislang nicht vorbestrafte 38-Jährige bestritt die Tat bis zum Schluss, behauptete, ein Einbrecher habe sich vom Dach über den Balkon in die Wohnung geschlichen und das Feuer gelegt. Gestern wurde der 38-jährige von einer Schöffenkammer am Amtsgericht wegen schwerer Brandstiftung zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Außerdem muss er als Bewährungsauflage 1.000 Euro Geldbuße zahlen.