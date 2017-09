08.09.2017 13:41 | von: Frederick Dumke

Vanessa M. verklagt Ex-Freund auf 250.000 Euro

Das Säureopfer Vanessa Münstermann hat den Täter auf 250.000 Euro Schadensersatz verklagt.

Das sagte die 28-jährige heute anlässlich des halbjährigen Jubiläums ihres Vereins in Hannover. Ihr Gesicht ist nach der Säureattacke ihres Ex-Freundes schwer vernarbt, jetzt hilft sie weltweit Menschen in ähnlicher Lage. Der von ihr gegründeten Verein „AusGezeichnet“ unterstützt die Opfer ähnlicher Fälle mit Tipps, aber auch mit Spenden von Cremes, Spezialbädern sowie Kompressionskleidung gegen die Narbenbildung. Die 28-jährige zeigte sich heute in Hannover dankbar. Sie habe Glück gehabt in Deutschland behandelt worden zu sein, in anderen Ländern könne man auch noch Jahre nach dem eigentlichen Unfall sterben. Die Kosmetikerin war letztes Jahr im Trennungsstreit von ihrem Ex-Freund mit einer ätzenden Flüssigkeit übergossen worden.