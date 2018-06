15.06.2018 08:36 | von: Björn Schönfeld

Verarzten um die Wette

In Barsinghausen startet in einer Viertelstunde der größte Schulsanitätswettbewerb in der Region Hannover.

Dabei treten in der Sporthalle der KGS Barsinghausen Schulsanitäter aus Stadt und Umland gegeneinander an. Im Wettkampf müssen die Temas sich an Fallbeispielen und gestellten Notfallsituationen beweisen - bewertet wird von einer Jury anhand von festgelegten Kriterien. Die ersten Schulsanitätsdienste haben sich vor 22 Jahren in der Region Hannover gegründet. Die Teams bestehen aus freiwilligen Schüerinnen und Schülern, die sich selbst organisieren und auch bei Schulveranstaltungen medizinische Verantwortung übernehmen.