21.03.2019 07:55 | von: Kai Rapke

Verband der Elternräte fordert Umdenken bei "Fridays for Future"

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Verband der Elternräte der Gymnasien Niedersachsens fordert von Lehrern ein Umdenken im Bezug auf die "Fridays for Future"-Demonstrationen.

Es sei das falsche Signal, dass Kinder persönliche negative Konsequenzen erfahren, wenn diese zu wichtigen Position wie dem Klimaschutz Stellung beziehen, so Dr. Hartwig Jeschke, Vorsitzender des Verbands. Gerade bei einer Generation der jahrelang von der Gesellschaft bemängelt wurde politisch desinteressiert zu sein. Um Fehlstunden für Schüler zu vermeiden und sie inhaltlich zu unterstützen, könnten Lehrer ihren eigenen pädagischen Ermessungsspielraum nutzen und so die letzte Stunde am Freitag als Exkussion anmelden, so Jeschke weiter. Für Lehrkräfte, die sich Privat für den Naturschutz engagieren, den Schülerinnen und Schülern jedoch die Note 6 für die Fehlzeiten am Freitag notieren, fehle ihm jedes Verständnis, erklärt der Vorsitzende, des Verbands der Elternräte der Gymnasien Niedersachsens.