11.05.2018 06:38 | von: Björn Schönfeld

Verbote greifen zum Vatertag

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Himmelfahrtstag ist in der Region Hannover friedlich verlaufen.

Zu diesem frühen Fazit kam die Polizei laut HAZ am Donnerstagabend. Auflagen und Verbote sorgten an mehreren Orten für einen ruhigeren Verlauf als in den letzten Jahren - so zum Beispiel am Silbersee und am Steinhuder Meer. Aber auch im Maschpark blieb es weitestgehend ruhig - auch weil die Polizei gegen Abend das Glasverbot in Teilen kippte. Auf der Ronnenberger Kalihalde feierten rund 700 Katholiken eine Himmelfahrtsmesse, den ökumenischen Gottedienst in Uetze besuchten rund 100 Gläubige.