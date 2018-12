12.12.2018 17:00 | von: Arne Böwig

Verdacht auf Ebola im hannnoverschen Stadtteil Burg

Kategorie aktuelle Nachrichten

In einem Mehrfamilienhaus in Hannover Burg besteht offenbar Ebola-Verdacht.

Die Feuerwehr und Region sind mit Spezialequipment im Einsatz, mit dabei sind Beamte in Schutzanzügen. Am Morgen war der Rettungsdienst bei einer Familie, die über hohes Fieber klagte. Aufgrund der Symptome und der Tatsache, dass die kranke Frau kurz zuvor in Kamerun Urlaub gemacht hatte, veranlasste eine Ärztin daraufhin einen Schnelltest auf Ebola. "Das Verfahren ist der normale Reaktionsablauf bei solch einer Vermutung", sagt eine Sprecherin der Region. Die Region hält eine Infektion mit Ebola allerdings nicht für wahrscheinlich.