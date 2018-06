19.06.2018 06:57 | von: Björn Schönfeld

Verdächtiger in Barsinghausen gefasst

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Polizei hat im Fall des toten Mädchens aus Barsinghausen einen Tatverdächtigen festgenommen.

Nach Zeugenhinweisen konnten die Beamte einen 24-Jährigen in der Straße Am Wetterschacht festnehmen - keine zehn Minuten vom Fundort der Toten entfernt. Der Festgenommene sitzt laut Polizei derzeit in Gewahrsam. Es wird geprüft, ob sich der Verdacht gegen ihn erhärten lässt. Passanten hatten am Sonntagmittag die Leiche einer 16-Jährigen vor einer Grundschule in Barsinghausen entdeckt. Laut Obduktionsbericht ist das Mädchen erschlagen worden.