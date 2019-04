04.04.2019 11:22 | von: Caren Beckers

Ver.di ruft zu "aktiver Mittagspause" auf

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft ruft die Beschäftigten von Diakovere heute zu einer aktiven Mittagspause auf.

Ver.di sieht sich in den Tarifverhandlungen mit der Arbeitgeberseite noch "meilenweit auseinander". Bleibe es beim bisherigen Angebot, würden die diakonischen Beschäftigten von der allgemeinen Tarifentwicklung abgehängt Die Forderungen nach einer sozialen Komponente bei der Entgelterhöhung, nach Verbesserungen für die Beschäftigten in der Altenpflege und einem Mitglieder-vorteil fänden große Unterstützung, so Thilo Jahn, ver.di-Ansprechpartner für die diakonischen Betriebe in Hannover. Die aktive Mittagspause findet zwischen 11 Uhr 30 und 14 Uhr 30 am Anna-, Friederiken- und Henriettenstift statt. Sie ist Teil der ver.di-Aktionswoche.