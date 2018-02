23.02.2018 08:03 | von: Eva Kokinaki

Verdi ruft zu Warnstreiks bei der Deutschen Post auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft heute zum Warnstreik bei der Deutschen Post auf.

Betroffen sind davon rund 400 Beschäftigte in Niedersachsen und Bremen. Am Donnerstag fanden bereits Aktionen in fünf anderen Bundesländern statt. In Hannover ist am Vormittag unter anderem eine Kundgebung am Steintor geplant. Durch den Streik kann es zu Behinderungen bei der Brief- und Paketzustellung kommen. Im aktuellen Tarifkonflikt fordert die Gewerkschaft sechs Prozent mehr Geld. Außerdem wird die Möglichkeit gefordert, die Tariferhöhung in freie Zeit umzuwandeln. In Niedersachsen beschäftigt die Deutsche Post rund 12.000 Menschen.