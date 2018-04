05.04.2018 17:17 | von: Sophie Bader

Ver.di streikt nächste Woche

Kategorie aktuelle Nachrichten

Vor der nächsten Verhandlungsrunde will die Gewerkschaft Verdi in Hannover in einen erneuten Streik gehen.

In einer Woche, am 12. April wird wieder ganztägig gestreikt werden. In Hannover werden dann den ganzen Tag keine Busse und Bahnen fahren, auch Müllabfuhr, Stadtreinigung und Kitas werden bestreikt. ver.di rechnet mit etwa 8.000 Teilnehmenden.

Mitte März hatten bereits mehrere Tausend Beschäftigte des öffentlichen Dienstes für einen Tag die Arbeit niedergelegt. Ver.di fordert für die Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn.