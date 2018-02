01.02.2018 17:47 | von: Ben Kendal

Vereine aus Laatzen erhalten finanziellen Zuschuss

Kategorie aktuelle Nachrichten

Drei Vereine aus Laatzen haben vom Regionssportbund finanzielle Zuschüsse erhalten.

Der TSV Ingeln-Oesselse sowie die Schützenvereine in Alt-Laatzen und Gleidingen erhalten jeweils mehrere tausend Euro, wie die HAZ am Donnerstag mitteilte. Finanziert werden damit unter anderem Sanierungsarbeiten in Klubgebäuden und eine neue Schießanlage für die Schützen. Die Vereine nahmen die Geldschecks am Mittwochabend entgegen. Der Regionssportbund schüttet in diesem Jahr rund 570.000 Euro als Baukostenzuschuss an Sportvereine aus.