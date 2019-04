05.04.2019 16:03 | von: Kai Rapke

Verkehrseinschränkungen am Wochenende erwartet

Aufgrund von mehreren Veranstaltungen ist am Wochenende in Hannover mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Die Polizei Hannover warnt sich auf Verkehrsbehinderungen einzustellen. Am Sonnabend Mittag ist eine Demonstration von Bulli-Fahrern mit über 200 Fahrzeugen geplant. Unter dem Motto "Bullis gegen Dieselfahrverbote" werden sie vom Schützenplatz ausgehend mit einem Demonstrationszug durch die Innenstadt ziehen. Ebenfalls für Sonnenabend Mittag ist eine Demonstration gegen den umstrittenden Artikel 13 der EU-Urheberrechtsreform angesetzt. Erwartet werden etwa 3000 bis 5000 Teilnehmer, die sich gegen halb 1 am Opernplatz treffen. Auch hier ist ein Demonstrationszug durch die Innenstadt geplant. Am Sonntag kommt es durch den Hannover-Marathon zu Verkehrsbehinderungen. Zahlreiche Straßen sind gesperrt, es muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.